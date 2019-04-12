"Торонто" вышел вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Бостона"

За океаном стартовала пятничная программа хоккейного Кубка Стэнли. В стартовом поединке дня "Торонто Мэйпл Лифз" на выезде одержал победу над "Бостон Брюинз". Встреча завершилась победой "листьев" со счетом 4:1.

Бостонцы не гостеприимно обошлись с гостями, когда забил Патрис Бержерон. Шайба состоялась на 10 минуте встречи. Тем не менее, на перерыв команды уходили при ничейном счете – на 17 минуте ответную шайбу забил Митчелл Марнер. Он же после перерыва вывел свою команду вперед, реализовав буллит.

А укрепили шансы "Торонто" на итоговый успех голы сначала Вильяма Нюландера и Джона Тавареса. Как итог – 4:1 в пользу "Мэйпл Лифз". Отметим, что участие в победном матче "Торонто" принял российский защитник Никита Зайцев. Однако за отведенное ему время он не смог набрать результативных очков.

Благодаря этой победе гости вышли вперед в серии до четырех побед с "Бостоном". Следующий матч между соперниками состоится 14 апреля.