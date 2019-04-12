Арестован друг Ассанжа, ведется розыск двух россиян, связанных с основателем WikiLeaks

Глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо сообщила, что власти страны не располагают новой информацией о российских хакерах, связанных с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, но известно, что они находятся в стране. Против них будет выдвинуто обвинение.

"В отношении двух иностранцев, имеющих российское гражданство, не могу дать больше информации​​​... Они до сих пор находятся в стране".

Министр также сообщила, что при попытке улететь в Японию задержан человек, близкий к Ассанжу, которого власти Эквадора подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны.

"Человек, очень близкий к организации, живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию".

Известно, что задержанный несколько раз путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу, передает РИА Новости.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа опроверг информацию, что задержан помощник основателя WikiLeaks: "Это друг, он не его советник, адвокаты не знают, по какой причине он был арестован, но это неправда, что он некий помощник".

Тем временем представители крупнейшей оппозиционной бразильской Партии трудящихся в Национальном конгрессе назвали Джулиана Ассанжа жертвой политического преследования и осудили его арест, назвав действия британских правоохранителей противоречащими рекомендациям ООН, а решение эквадорских властей — постыдным.