Валентина Терешкова пригласила саратовских студентов в Звездный городок

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова пообещала саратовским студентам отправить их в Звездный городок. В Саратов она прилетела накануне для празднования Дня космонавтики и сразу встретилась с учащимися профессионально-педагогического колледжа.

Они признались, что никогда не были в Звездном городке; Валентина Терешкова предложила им эту поездку и пообещала помочь с организацией.

Сегодня она планирует посетить новый строящийся аэропорт, а после посетит место успешного приземления Юрия Гагарина.

А исторический парк "Россия — моя история" на ВДНХ сегодня предлагает однофамильцам советских космонавтов бесплатно посетить выставку "ХХ век". Акция будет проходить с 10 утра до 8 вечера. Чтобы получить бесплатный билет, в кассе нужно будет показать паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, передает телеканал "Россия 24".