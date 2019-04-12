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12 апреля 201906:33

Истребители Су-34 и комплексы С-400 провели в Крыму учения

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" успешно справились с поставленными задачами в рамках учений в Крыму.

В качестве условного противника выступили истребители-бомбардировщики Су-34. Их уничтожили электронными пусками ракет.

Ранее эти же самолёты успешно решили свои учебные задачи. Они сбросили бомбы по условным наземным целям различной сложности.

Мероприятия проходят в акватории Черного моря на фоне совместных учений военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019". Это помогает российским солдатам отрабатывать поставленные задачи в условиях реальной обстановки, сообщает телеканал "Россия 24".

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