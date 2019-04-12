США. В Огайо вступил в силу закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках

В Огайо вступил в силу закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках. Об этом заявил губернатор штата. Он и подписал документ, ответив, что это "дань конституционной традиции".

Более того, исключения не предусмотрены, то есть закон также будет распространяться на жертв изнасилования. Теперь нельзя прерывать беременность на стадии появления сердцебиения у плода.

Предшественник губернатора на этот закон накладывал вето и называл его несоответствующим конституции США, передает телеканал "Россия 24".