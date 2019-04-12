Борьба. Россиянка Липатова выиграла серебро чемпионата Европы

Россиянка Светлана Липатова стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы по борьбе, который проходят в румынском Бухаресте. В финальной схватке весовой категории до 59 килограмм она уступила болгарской сопернице Биляне Дудовой.

Бронзовые медали завоевали представительница Азербайджана Эльмира Гамбарова и Элиф Ешильырмак – уроженке Смоленска, ныне выступающей за Турцию.

Отметим, что Липатова данным серебром пополнила копилку сборной России на европейском первенстве. Теперь в активе российской команды в общекомандном медальном зачете девять наград: два золота, три серебра и четыре бронзы.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 14 апреля.