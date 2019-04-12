Американские эксперты о политическом параличе и диалоге с Россией

Диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности следует безотлагательно возобновить. Об этом заявили на страницах The Wall Street Journal американские эксперты – бывшие высокопоставленные политики.

Джордж Шульц (госсекретарь США в 80-х годах), Уильям Перри (глава Пентагона в 90-х годах), и Сэм Нанн (сенатор от штата Джорджия в 70-х — 90-х годах) считают, что в отношениях между нашими странами возник опасный политический паралич, который в результате ошибки или просчета может привести к военной конфронтации и к возможному применению ядерного оружия.

Чтобы этого избежать, необходимо смелое изменение политики в поддержку восстановления стратегического диалога с Россией; и сделать это необходимо прямо сейчас, так как нынешние санкции результата не дают, сообщает ТАСС.