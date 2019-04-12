Украина. Зеленский заявил, что за ним следят спецслужбы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что за ним следят спецслужбы. Об этом он рассказал по телефону в эфире одного из телеканалов, когда Порошенко прямо во время программы призвал Зеленского начать диалог.

Отвечая на телефонный звонок, Зеленский сказал, что не может приехать в студию, так как находится во Франции, о чем Петру Порошенко прекрасно известно благодаря слежке.

Дебаты между кандидатами должны состояться через неделю в киевском спорткомплексе "Олимпийский".

Ранее на Украине опубликовали результаты нового опроса избирателей. Тех, кто готов проголосовать за Порошенко, — в два с половиной раза меньше, чем сторонников Владимира Зеленского. На этом фоне у действующего пока президента сдали нервы. В Сеть вылились материалы, после которых было принято решение усилить охрану Зеленского, а на сотрудников штаба Порошенко завели уголовное дело.