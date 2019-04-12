Гарри Кейн пропустит три месяца из-за травмы голеностопа

Травма, полученная нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", оказалось достаточно серьезной. Футболисту придется пропустить остаток сезона.

Гарри Кейн повредил связки голеностопа. Лечение 25-летнего нападающего займет не менее трех месяцев. Это означает, что сезон для Кейна завершен. Нападающий пропустит не только остаток чемпионата Англии и розыгрыша Лиги чемпионов, но и встречи сборной Англии. В частности полуфинал Лиги наций со сборной Голландии.

Кейн не единственная потеря "шпор". Сломал руку и выбыл из строя Деле Алли. Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны.