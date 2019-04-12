Кубок Стэнли. "Колорадо" без Варламова проиграл "Калгари"

"Калгари Флеймз" выиграл первый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли у "Колорадо Хэррикейнз". "Огоньки" одержали победу на своем льду с результатом 4:0.

У "Калгари" две шайбы забросил Мэтью Ткачук, по одной Эндрю Манджалани и Микаэль Беклунд. В составе гостей не играл вратарь Семен Варламов. Российский защитник Никита Задоров отыграл за "Каролину" 20 минут 10 секунд.

"Огоньки" повели в серии1:0. Второй матч пройдет 14 апреля на площадке "Калгари".