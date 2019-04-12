Новое скандальное видео: на Зеленского высыпали белый порошок

В Сети появилось новое видео с кандидатом в президенты от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.

На этот раз мимо Зеленского вновь проезжает грузовик, а затем на него высыпается мешок с белым порошком, имитирующим наркотик. В конце появляется "белая дорожка", которую кто-то втягивает через свернутую в трубочку купюру, и надпись: "Потому что он под кайфом".

Первоначально ролик был размещен на странице в Facebook под названием "Бойкот Партии Регионов", а затем его перепостил советник украинского президента Юрий Бирюков. Видео он сопроводил комментарием: "Он жив! Все хорошо! Его не задавил "КамАЗ"! Закрывайте дело!".

Предыдущий ролик был переделан из предвыборного видео Зеленского. В нем кандидата в президенты сбивает фура. В штабе Порошенко заявили, что к ролику никакого отношения не имеют. Однако в МВД возбудили уголовное дело, так как увидели в ролике признаки угрозы убийством.