Арест Ассанжа: Тереза Мэй благодарит, Хиллари Клинтон шутит

В Эквадоре задержан близкий к Джулиану Ассанжу" человек. По данным полиции он планировал "дестабилизировать ситуацию в стране". Арест самого Ассанжа стал самой обсуждаемой темой в мировой прессе.

"День, которого он так боялся". "За Ассанжем шпионили в посольстве". "В WikiLeaks рассказали о скрытой камере в диппредставительстве Эквадора" . Западной прессе точно есть, о чем писать.

Задержание Джулиана Ассанжа мало кто рассматривает в политическом контексте. Зато многие издания нашли в нем шанс утолить свои творческие амбиции и найти с десяток подробностей семилетнего пребывания разоблачителя в посольстве. Накануне за арест поблагодарила Тереза Мэй, однако за произошедшее осудил страну главный политический оппонент британского премьера – лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Британское правительство должно быть против выдачи Джулиана Ассанжа Штатам. Человека, который разоблачил зверства в Ираке и Афганистане", — сказал Корбин.

В Венесуэле осуждают задержание основателя WikiLeaks. Действия Скотленд-Ярда в официально выпущенном заявлении называют неловкими и позорными. А британская пресса, которая дежурила больше недели у здания, но потом отчаялась и сам момент задержания – пропустила. Повод для шуток нашла и Хиллари Клинтон.

"Я действительно считаю это слегка ироничным, что он является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация страны будет рада видеть в Соединенных Штатах", — заявила Клинтон.

Но самым дезинформированным оказался глава Белого дома Дональд Трамп, который почему-то "ничего не знает" о WikiLeaks. "Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема".

А это уже вечерний Кито. К зданию МВД стянулись его жители. В руках портреты Ассанжа и лозунги в его поддержку.

"Как жители этой страны мы поддерживаем Джулиана Ассанжа, человека, который пожертвовал собой и своей семьей, чтобы рассказать правду всему миру. Для нас было гордостью, что он стал гражданином Эквадора. А теперь есть риск, что его не только посадят в тюрьму, но и будут пытать".

Журналиста, разоблачившего в свое время американские военные преступления, после экстрадиции ждет серьезный срок. А высшая мера по возможным обвинениям – смертная казнь. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, при котором в свое время и получил убежище Ассанж, назвал действующего – "самым большим предателем" и отметил двойные стандарты Ленино Морено.