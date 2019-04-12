ЦБ отозвал лицензию у банка "Аспект"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Аспект".

На сайте ЦБ сообщается, что банк нарушал нормативные акты в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководство банка предоставляло неполную и некорректную информацию. Кроме того, "Аспект" проводил сомнительные операции с валютой. За последний год к банку неоднократно применялись ограничительные меры.

Основными клиентами банка были предприятия столичного региона. Банк работал с ГУПами, компаниями в сфере ЖКХ и дорожного строительства, благоустройства территорий и торговли. На 1 апреля банк занимал 343-е место в банковской системе страны.