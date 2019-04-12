Украинский журналист считает, что власти хотят устроить над ним расправу

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что скрывается от следствия. По его словам, власти хотят устроить над ним расправу за многочисленные публикации, критикующие режим Порошенко. Также он сообщил, что получил повестку на допрос.

В марте дома у Скачко прошел обыск, связанный с делом руководителя РИА Новости Украина — Кирилла Вышинского. Скачко добавил, что пока находится на Украине, однако если выборы выиграет Порошенко — вынужден будет эмигрировать.

"У нас есть такие профессиональные патриоты, которые говорят — не дадим ему убежать, его место на нарах. Владимир принял такое решение. Он реально ощущал опасность для жизни и здоровья, поэтому он прячется сейчас от органов", — рассказал телеканалу "Россия 24" друг и коллега Скачко Руслан Коцаба.

Журналист рассказал, что СБУ "заказала" его представителям неонацистских карательных батальонов.

"Если человеку угрожает смерть, он может действовать в условиях крайней необходимости и спасать свою жизнь, даже нарушая какие-то нормы законов и процедуры. И это не считается новым преступлением. Это не я говорю, а Уголовный кодекс, который СБУ могла бы почитать, объявляя меня в розыск. А перед этим — заказывая меня представителям неонацистских карательных батальонов", — сказал Скачко.