Пять аэропортов в Красноярском крае передадут в федеральную собственность

Пять аэропортов Красноярского края передадут в федеральную собственность. Речь идет о воздушных гаванях Енисейска, Хатанги, Ванавары, Байкита и Туры. Все они перейдут в ведение федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья". В настоящий момент решаются технические вопросы. Напомним, ранее эту процедуру уже прошел Диксон, сообщает ГТРК "Красноярск".

"Часть аэропортов мы передали еще 5 лет назад. Теперь федеральному предприятию должны перейти еще пять воздушных портов. Осталось только уладить некоторые технические моменты", — рассказал губернатор региона Александр Усс.

Власти пояснили, что такое решение поможет развивать объекты за счет федеральных средств: реконструировать взлетно-посадочные полосы, построить новые терминалы и модернизировать инфраструктуру.