Украина собирается отправить новые корабли в Керченский пролив

Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его мнению, если Киев не будет этого делать, тем самым покажет, что отказывается от Азовского моря и своих территорий. Но такие попытки нужно предпринимать после того, как к этому будут готовы военно-морские силы страны и международные партнеры Украины, передает РИА Новости.

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили порядок прохождения через российские территориальные воды при следовании из Черного в Азовское море. Они проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться, после чего были задержаны.

Сейчас 24 украинских моряка находится в Москве в СИЗО. Они обвиняются в незаконном пересечении госграницы. На прошлой неделе Петр Порошенко решил их наградить за "мужество и героизм". Он считает их военнопленными.