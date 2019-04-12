В Интернет попал черный список ЦБ

В Интернет попала база данных Банка России о клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании.

В пятницу газета "Коммерсантъ" пишет, что всего в базе данных насчитывается около 120 тысяч граждан и компаний. Большую часть составляют физические лица, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Там указаны их ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, а также индивидуальные предприниматели с их ФИО и ИНН. Также в базе есть юридические лица — по ним в базе данных указаны наименование, ИНН и ОГРН.

Утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия клиентов в данной базе. По словам юристов, попасть в черный список банков клиенты могут случайно.

Между тем, в Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них.

В пресс-службе Банка России на запрос "Коммерсанта" заявили, что ЦБ доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи, используя сертифицированные средства криптографической защиты информации.

В ЦБ заявили, что ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет та финансовая организация, которая ее получила.