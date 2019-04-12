Массовое избиение подростка у казанской школы сняли на видео

Одиннадцать старшеклассников жестоко избили своего сверстника рядом со школой в Казани, в результате тот оказался в больнице. Камера наблюдения зафиксировала расправу.

Инцидент, предположительно, произошел днем 5 апреля близ школы №171 на улице Вагапова. Причину его правоохранители не называют, по неподтвержденным данным, речь может идти о выбивании долга.

На кадрах видно, как толпа подростков налетает на 17-летнего ученика, валит его на землю и жестоко избивает. Расправа была недолгой — мстители спешно покинули место.

Первоначально появились сообщения о том, что пострадавший погиб, но в полиции их опровергли. Со слов стражей порядка, старшеклассник получил сотрясение головного мозга и уже выписан из больницы.

"Проблема в том, что как всегда найдутся и деньги, и адвокаты, и дело просто замнут, просьба, кто может, помочь, нельзя оставлять такое безнаказанно", — написал автор ролика.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней степени тяжести вреда здоровью. Все участники избиения, как уверяют полицейские, уже установлены.