Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Накануне американский инвестор был переведен из СИЗО по ходатайству следствия. Под домашним арестом Калви останется до 14 июля 2019 года, сообщает РИА Новости.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Его основатель Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".



По версии следствия, Калви вместе с топ-менеджером Baring Vostok Филиппом Дельпалем убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение, по которому вместо 2,5 миллиарда банку были переданы акции International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.

Калви свою вину не признает. Он считает уголовное дело незаконной попыткой решить корпоративный спор.

Между тем Дельпалю ранее продлили срок ареста до 14 июля.