Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Накануне американский инвестор был переведен из СИЗО по ходатайству следствия. Под домашним арестом Калви останется до 14 июля 2019 года, сообщает РИА Новости.
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Его основатель Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
По версии следствия, Калви вместе с топ-менеджером Baring Vostok Филиппом Дельпалем убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение, по которому вместо 2,5 миллиарда банку были переданы акции International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.
Калви свою вину не признает. Он считает уголовное дело незаконной попыткой решить корпоративный спор.
Между тем Дельпалю ранее продлили срок ареста до 14 июля.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
- Умер миллиардер, потративший состояние на строительство больницы на Урале
- В Госдуме найден мертвым помощник депутата
- Сама себе откачивала жир: страшные подробности жизни Алены Верди
- В глазу женщины поселились пчелы: насекомые питались слезами
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Финны создали автомобильный ключ за полмиллиона евро
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Эквадор сдал Ассанжа
- Штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик
- Заседание на полмиллиона по делу футболистов
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Верховный суд выступил за отмену упрощенного порядка рассмотрения тяжких преступлений
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
- Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?