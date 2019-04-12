Портрет Юрия Гагарина на маковом зернышке создал новосибирский мастер

Микроминиатюрист Владимир Анискин к Дню космонавтики создал портрет первого человека в космосе — Юрия Алексеевича Гагарина. Новосибирский художник изобразил космонавта на маковом зернышке.

Как рассказал Владимир ГТРК "Новосибирск", портрет Гагарина выполнен из золота и располагается на срезе макового зернышка. Золотая пластина с датой полета, автографом Гагарина и знаменитым словом "Поехали!" украшает вторую половинку зернышка мака.

Напомним. что в прошлом году мастер-микроминиатюрист на маленькой пластинке высотой в полтора миллиметра сделал волка Забиваку. Работа длилась больше месяца, применение специальных краскок за счет особой обработки дало возможность удерживать пластинку.