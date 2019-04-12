Неймар не хочет уходить из "Пари Сен-Жермен"

Нападающий сборной Бразилии Неймар не собирается покидать "Пари Сен-Жермен". Ранее сообщалось о намерениях футболиста вернуться в чемпионат Испании.

Говорилось о возможном возвращении Неймара в "Барселону", которую он покинул в 2916 году. Также интерес к бразильцу проявлял мадридский "Реал". Однако Неймар решил остаться в "ПСЖ".

Слухи об уходе нападающего из "Пари Сен-Жермен" развеял отец футболиста Неймар-старший. "Мой сын не хочет покидать "ПСЖ" с которым он связан долгосрочным контрактом. Болельщики парижан могут быть спокойны. Не обращайте внимание на слухи", — приводит слова отца Неймара французский канал RMC.