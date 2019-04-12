Полицейские взяли штурмом дом, приняв робота-уборщика за грабителя. Видео

Курьезный случай произошел в городе Бивертон, расположенном в штате Орегон на северо-западном побережье Тихого океана в США – местное полицейское управление обнародовало записи с нательных кадров своих сотрудников, участвовавших в необычном "задержании".

Как рассказал представитель правоохранительных органов, 8 апреля оператор службы 911 получил сообщение о краже со взломом.

Несколько стражей порядка, вооруженных пистолетами и автоматическими винтовками, в сопровождении служебной собаки, отправились на поиски подозреваемого.

Полицейские ворвались в дом, где, по их данным, все еще находился грабитель. Они обыскали все помещения, однако, вместо предполагаемого преступника, обнаружили автоматического робота-уборщика, который и ввел в заблуждение очевидца, решившего, что имущество его соседа в опасности и позвонившего в полицию.

По признанию правоохранителей, подобного случая в их практике еще не было.