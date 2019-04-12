В США рассчитывают, что "получат Ассанжа" в ближайшее время

Возможная экстрадиция Ассанжа из Великобритании в США может иметь опасные последствия для журналистов. Об этом говорится в заявлении правозащитников из Human Rights Watch. Там отметили, что преследование основателя WikiLeaks ставит под угрозу методы работы любой новостной организации. В США на эти сообщения никак не реагируют, а новость об аресте Ассанжа встретили позитивно.

Американские политики встретили новость об аресте Джулиана Ассанжа с нескрываемым удовольствием. Очевидно, считая, что его экстрадиция из Великобритании в США — дело решенное.

"Я рад что мы его, наконец, достали. Надеюсь, мы его получим обратно в США как можно скорее", — заявил Джозеф Мэнчин, сенатор Конгресса от Демократической партии.

"Здорово видеть, что его, наконец, арестовали. Наша система правосудия работает правильно, поэтому у него будет шанс защитить себя", — считает Джон Кеннеди, сенатор Конгресса от Республиканской партии.

Но каковы шансы победить? 8 лет назад в пору расцвета WikiLeaks в США еще была дискуссия, что сайт выступает в роли журналистской организации, которая по Конституции имеет право публиковать любую информацию, в том числе грязные американские секреты и свидетельства военных преступлений. Теперь же и Минюст, и политические круги со своим отношением к Ассанжу и его деятельности определились.

"Я вам так скажу, если вы журналист и делаете то, что сделал он, надеюсь, вы отправитесь за решетку", — заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Дональд Трамп во время президентской избирательной кампании не раз упоминал WikiLeaks и даже признавался в любви к этой организации, ведь портал опубликовал немало скандальных материалов о Хиллари Клинтон. В частности, о том, что в Демократической партии ей откровенно подыгрывали.

"Я люблю WikiLeaks! Я тут выписал: Хиллари фальшива, как трехдолларовая банкнота. Вы победили внутри Демократической партии, но, на мой взгляд, нечестно. Возьмите WikiLeaks, посмотрите, что они пишут", — говорил Трамп в октябре 2016-го.

Теперь же он подчеркнуто дистанцировался от произошедшего: "Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не мое дело. Я знаю, что этим будет заниматься, скорее, генпрокурор. Это не по моей части".

Возможно, все потому что уголовное дело против основателя WikiLeaks в США на глазах становится оружием внутриполитической борьбы. Демократы уже вновь заговорили про русский след.

После 7 лет заточения по удивительному совпадению арест Джулиана Ассанжа случился ровно в тот момент, когда окончательно заглохло расследование спецпрокурора Мюллера. Казалось, в том деле поставлена точка, но вот теперь новый повод поговорить про вмешательство в те самые выборы.