12 апреля 201911:31
Водитель задержан после наезда на полицейского на юге Москвы. Видео
Камеры запечатлели инцидент с участием правоохранителя, произошедший в четверг, 11 апреля, на улице Генерала Белова, расположенной в Южном административном округе столицы.
Как сообщает пресс-служба СК РФ, водитель легкового автомобиля, решив избежать ответственности за совершение административного правонарушения, попытался уехать.
При этом, автомобилист совершил наезд на сотрудника полиции, стоявшего у него на пути, и провез стража порядка на капоте.
По данным СМИ, водитель, скрывшийся с места ЧП, задержан. Не исключено, что попытка избежать ответственности за "административку" может обернуться уголовным преследованием – сотрудники Следственного комитета уже проводят проверку.
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