Водитель задержан после наезда на полицейского на юге Москвы. Видео

Камеры запечатлели инцидент с участием правоохранителя, произошедший в четверг, 11 апреля, на улице Генерала Белова, расположенной в Южном административном округе столицы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, водитель легкового автомобиля, решив избежать ответственности за совершение административного правонарушения, попытался уехать.

При этом, автомобилист совершил наезд на сотрудника полиции, стоявшего у него на пути, и провез стража порядка на капоте.

По данным СМИ, водитель, скрывшийся с места ЧП, задержан. Не исключено, что попытка избежать ответственности за "административку" может обернуться уголовным преследованием – сотрудники Следственного комитета уже проводят проверку.