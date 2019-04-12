Лавров: западная модель теряет привлекательность, авторитет России растет
Западная либеральная модель развития все больше теряет привлекательность, на смену ей приходит многополярность. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной встрече со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД РФ, сообщает ТАСС.
Западная модель развития подразумевает утрату части национального суверенитета – именно это на Западе считается глобализацией, однако такая модель уже давно не является образцом для подражания, отметил министр.
"Более того, к ней скептически относятся и многие граждане самих западных стран", — добавил он.
Общий вектор глобальному развитию сегодня задает полицентричный миропорядок: появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи и политического влияния, к примеру, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Многополярность требует компромиссов и баланса интересов, и в этом ведущую роль должна играть дипломатия, подчеркнул Лавров. Однако западные партнеры во главе США не хотят договариваться, астараются навязать свои подходы, стремясь сохранить многовековое доминирование в мире, хотя с экономической точки зрения США уже не могут в одиночку решать все вопросы в мире.
В итоге в ход идут различные грязные методы, включая шантаж, экономическое и силовое давление и грубое вмешательство в дела суверенных государств.
Несмотря на то, что США по-прежнему ведущая держава в экономике, их роль сокращается: бурно развиваются экономики Китая, Индии и ряда других стран, в итоге американцы уже не могут конкурировать честно.
Вашингтон и его союзники пытаются контролировать секретариаты международных организаций, чтобы продвигать идеи, которые не прошли межгосударственные переговоры, отметил Лавров. Так удалось через секретариат ООН провести концепцию противодействия насильственному экстремизму, в которой говорится, что экстремизм генерируется там, где авторитарные режимы зажимают демократию, поэтому через голову правительств этих стран следует работать с гражданским обществом.
Министр также сообщил, что за последнее время Россия повысила свой авторитет во всем мире. В Москву регулярно приезжают делегации на высшем уровне, а независимую позицию РФ по отстаиванию международного права с пониманием воспринимают в большинстве стран.
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