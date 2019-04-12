Больную девочку госпитализировали лишь после публикации жалобы в социальной сети

Жителю Владивостока после четырех месяцев ожидания плановой госпитализации удалось положить в больницу свою дочь. Для этого ему пришлось опубликовать описание своих мытарств в социальной сети.

В декабре прошлого года его дочь, с первых дней жизни страдающая болезнью Гиршпрунга (нарушение иннервации кишечника, сопровождаемое болями при продвижении пищи по ЖКТ), была направлена в Краевую детскую клиническую больницу №1 на плановую госпитализацию.

Первого апреля — прием был назначен спустя почти четыре месяца — Максим Чихунов отпросился на неделю с работы, приехал со своим ребенком и результатами заранее сданных анализов в больницу, прождал пять часов и... его вместе с дочкой отправили домой, объяснив, что хирургическое отделение закрыто на карантин.

Перезаписали на 11 апреля. Перед этой датой дочери пришлось заново сдавать соответствующие анализы, поскольку у их результатов всего недельный срок годности, а ее отцу вновь отпрашиваться с работы, и вновь на несколько дней — ребенку всего четыре года, он нуждается в уходе и обществе своего родителя.

Вчера Максим с дочкой опять явились в больницу, отстояли двухчасовую очередь, и снова им отказали в госпитализации.

"Я не приму вас, мест нет, не надо за мной ходить. Куда вас хирурги положат? На пол?" — сказала усталая врач.

Максим вернулся домой и разместил в социальной сети гневную запись, где рассказал о своих злоключениях.

"Зачем так планировать госпитализации, чтобы людей отправлять домой? Почему я ждал 4 месяца и второй раз получил "от ворот поворот"? Почему я должен каждый день смотреть как на протяжении вот уже долгого времени мучается мой 4-летний ребенок, а его принять в больницу отказывают? Почему я должен постоянно сдавать анализы, терять время, деньги?" — задал вопросы Максим в конце своей записи.

Спустя несколько часов вопрос решился положительно. В записи появился комментарий от пресс-секретаря больницы.

"Максим, меня зовут Татьяна Костырка — пресс-секретарь Краевой детской клинической больницы №1, я уже связалась с Вами и Вашей женой. Мы приносим извинения Вашей семье и Вашей дочери. Завтра в 9 утра ждем Вас с ребенком в больнице, по телефону получила согласие от Вашей супруги. Руководство больницы еще раз приносит извинения и обязательно даст оценку этому случаю. Будут приняты меры. До встречи." — написала она.

Действительно, несколько часов назад дочь Максима была госпитализирована, настроение у нее и ее отца хорошее, извинения сотрудников больницы приняты, и конфликт, по всей видимости, исчерпан.