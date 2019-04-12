Гриценко объявили в розыск и хотят арестовать

Следственный комитет России объявил в международный розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко и просит суд заочно арестовать его. Гриценко обвиняют в публичных призывах к терроризму. Речь идет о двух высказываниях экс-министра.

Первое он сделал в 2014 году, когда на онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1", призывав подрывать российские поезда. Второй эпизод произошел в 2017, когда Гриценко грозил терактами в Москве и Таганроге, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, зарегистрировано ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терроризму.

В марте 2019 года Гриценко принял участие в выборах президента Украины, набрав 6,9% голосов.