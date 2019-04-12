Взрыв на рынке в Пакистане унес 16 жизней, еще около 30 человек получили ранения

В пятницу, 12 апреля, в Кветте, расположенной в пакистанской провинции Белуджистан, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, замаскированного под мешок с картофелем.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента в районе городского рынка погибли 16 человек, еще около 30 – получили ранения.

Местные правоохранители отмечают, что теракт, предположительно, был направлен против хазарейцев – народности, исповедующей ислам шиитского толка.

Руководство Пакистана и представители ведущих политических партий страны уже осудили произошедшее.