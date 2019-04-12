Путин не вмешивался в дело Калви

Президент России Владимир Путин не вмешивается и не планирует вмешиваться в следственные и судебные действия, он не сыграл никакой роли в переводе под домашний арест Майкла Калви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Песков также сообщил, что решение суда о помещении Калви под домашний арест не связано с опасениями отсутствия американских бизнесменов на Петербургском экономическом форуме.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви был переведен из СИЗО под домашний арест 11 апреля. Его и еще нескольких фигурантов дела подозревают в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".