Песков рассказал о логике Авакова

Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон в пятницу в Париже проведет встречи с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца​​​, Макрон намерен встретиться с Зеленским в 15:00 по местному времени (16:00 по Москве), а с Порошенко — около 18:00 (19:00).

Песков предложил отказаться от комментариев и дождаться реакции министра внутренних дел Украины на встречу с Макроном, добавив, что Аваков "должен обвинить третью страну в том же, в чем он обвинил Российскую Федерацию". Песков призвал дождаться реакции Авакова, после чего сделать "соответствующие выводы".

Как сообщалось, выборы президента прошли на Украине 31 марта, однако никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур, в котором примут участие Порошенко и Зеленский, состоится 21 апреля. По данным соцопроса, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко составляет 24%.