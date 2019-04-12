Новомосковскую учительницу уволили за удар школьника линейкой

Учительницу по геометрии из тульского Новомосковска уволили после публикации видеозаписи, на которой она использует метровую линейку в воспитательных целях и оскорбляет школьника.

"Факты, размещенные в Интернете, свидетельствуют о грубом нарушении педагогом этических норм и требований к профессиональному поведению. Такие действия учителя совершенно недопустимы", — резюмировала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

В ее защиту прозвучало немало голосов, в том числе со стороны учеников. Однако использованная учительницей обсценная лексика и фраза "Или тебе вообще все равно, козел?", брошенная в адрес стоявшего у доски двоечника, сыграли свою роль — в пятницу, 12 апреля, скорый на расправу педагог была уволена.

Инцидентом заинтересовались и в СУ СК по Тульской области, и в региональной прокуратуре.