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12 апреля 201913:04

В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

13 апреля в Малом зале "Зарядья" пройдет музыкально-литературный концерт-фантазия, в котором соединятся клавесинный дуэт A&A, художественное слово и вокал Михаила Гульдана, а также цветочная песочная анимация Анны Ивановой

Сценарий музыкально-литературного концерта-фантазии создан по произведениям Шекспира в пересказе английской писательницы Эдит Несбит, автора и соавтора более 60 произведений художественной литературы для детей. Издание Эдит Несбит "Удивительные сюжеты Шекспир" с двумя десятками лучших пьес самого известного во всем мире драматурга увидели свет более века назад и до сих пор пользуются оглушительной популярностью.

Классика театральной литературы будет тесно переплетена с популярными музыкальными произведениями. Исторические личности, герои Commedia dell’arte, персонажи различных опер и балетов, а также сказок, мифов и легенд предстанут в редких клавесинных транскрипциях и фантазиях, помогут окунуться в мир театра и почувствовать атмосферу настоящего праздника. Сценарист – Ксения Молдавская, ведущий эксперт и критик детской литературы, радиоведущая и журналист.

Текст Шекспира будет читать актер театра и кино, драматический баритон Михаил Гульдан, ведущий артист Московского детского музыкального театра "Экспромт". Он же исполнит вокальную партию в концерте.

За песочную анимацию (цветные и монохромные иллюстрации) отвечает художник Анна Иванова, мастер песочной анимации с 2013 года, участница российских и международных конкурсов и фестивалей, руководитель студии песочной анимации "Алхимия песка".

В концерте принимает участие экстравагантный ансамбль А&A – единственный в России клавесинный дуэт. Его участницы Анна Кискачи и Анастасия Антонова обучались в ведущих вузах Москвы, Зальцбурга, Вены и Мюнхена у лучших педагогов, завоевали дипломы и премии крупнейших клавесинных конкурсов в мире – им. И.С. Баха в Лейпциге, Musica Antiqua в Брюгге, им. А. Волконского в Москве, Yamanashi в Японии, конкурса SVIREL International Competition в Словении. Блистательные выступления на престижных международных фестивалях принесли ансамблю европейское признание и известность.

Концерт-фантазия "Воображаемый театр Шекспира" состоится в 19:00 13 апреля в Малом зале "Зарядья".

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