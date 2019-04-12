Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Выполнили короткую программу спортивные пары. Лучший результат у российского дуэта Наталья Забияко – Александр Энберт.

Наталья и Александр прекрасно выполнили короткую программу, получив от судей оценку 75,80 баллов. Это является их личным рекордом. На втором месте французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Третий результат у итальянского дуэта Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.

Сборная России осталась на третьем место, однако сократила отставание от лидеров – сборных США и Японии. У американцев и японцев по 55 очков, а у сборной России 50 очков. Впереди еще четыре вида программы.