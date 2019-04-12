Миллиард не помог: Абызова оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Михаила Абызова, бывшего министра Открытого правительства, передает РИА Новости.

Адвокаты Абызова просили освободить его под залог в 1 миллиард рублей или перевести под домашний арест, но суд оставил меру пресечения без изменений.

Бывший министр участвовал в заседании по видеосвязи из "Лефортово". Говорил, что работал министром, поэтому не мог заниматься бизнесом, и все активы передал в доверительное управление. Адвокаты, в свою очередь, называли формулировки следствия расплывчатыми и неконкретными.

Абызова обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества.