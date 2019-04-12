Крым подсчитывает ущерб и призывает Киев не истерить

Россия может подать встречный иск к Киеву, чтобы потребовать компенсации ущерба, который был нанесен Крыму за время нахождения в составе Украины. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Симферополе Олег Родивилов.

О том, что Крым начал подсчитывать ущерб, заявил также глава рабочей группы, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Ущерб будет подсчитываться как за годы нахождения Крыма в составе Украины (с 1991 по 2014 год), а также после воссоединения полуострова с Россией.

Итогом деятельности рабочей группы станет аналитический документ с выводами по всем отраслям, сообщает РИА Новости.

Также Фикс прокомментировал заявление министра обороны Украины Степана Полторака о готовности отправить новые корабли через Керченский пролив. Он призвал киевские власти не создавать себе проблем и действовать в строгом соответствии с международным правом. В противном случае они получат ответ в соответствии с законом .

"Пусть действуют в рамках закона, а не бьются в истерике о пол, головой об стенку, чтобы кому-то что-то доказать", — добавил вице-спикер.



С предложением посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. "Через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет", — заявил Володин в марте.