Лучшим эндокринологом России признана рязанский врач Алла Филимонова

Рязанский врач Алла Филимонова получила звание "Лучшего врача-эндокринолога России". За титул боролись представители 56-ти субъектов страны — профессионалы, чьи имена известны далеко за пределами страны.

Алла считает, что медицина — это призвание, которое определено свыше. Сама ни секунды не сомневалась в выборе будущей профессии, ведь она потомственный врач. Эндокринологом работает почти 30 лет. За эти годы защитила кандидатскую диссертацию, преподает в Рязанском медуниверситете и заведует педиатрическим отделением Рязанской ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

Признание на Всероссийском конкурсе стало закономерным — так считают коллеги. Олеся Слободянюк, врач-невролог педиатрического отделения Рязанской ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой. отмечает: "Мы вместе работаем больше двадцати лет в одном отделении. Алла Юрьевна, конечно, доктор с большой буквы, профессионал своего дела".

Сама Алла Филимонова поделилась: "Я очень люблю свою профессию, несмотря на то, что в ней присутствуют и сложные моменты. Когда видишь результат своей профессиональной деятельности - нам привозят ребёнка в тяжелом состоянии и нашими общими усилиями он становится снова активным, весёлым, жизнерадостным".

Как сообщает ГТРК "Ока", на счету эндокринолога тысячи поправившихся детей. Зачастую приезжают бывшие пациенты, чтобы просто поблагодарить за здоровую жизнью без ограничений. А для Аллы Филимоновой это есть главная награда.