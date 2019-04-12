Минтруд сообщил о росте реальных зарплат и снижении рождаемости
На расширенном заседании коллегии Минтруда министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%, это самый высокий показатель с 2012 года, передает РИА Новости.
По словам Топилина, несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего пожилые люди недополучают положенную им пенсию.
В настоящее время ряд регионов — Еврейский автономный округ, Карелия, Республика Коми, Приморье, Красноярский край, Калининградская, Томская области и Забайкальский край — искусственно занижают прожиточный минимум для пенсионеров. К примеру, в Карелии — на 2 тысячи рублей.
Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера, который регионы должны будут исполнять уже со следующего года.
Кроме того, глава ведомства сообщил, что число новорожденных в 2018 году составило 1,604 миллиона, что на 90 тысяч меньше, чем в 2017 году, снижение рождаемости составило 5,4%, передает ТАСС.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 года стали Тамбовская и Ленинградская области, а высокая рождаемость зафиксирована в республиках Северного Кавказа, Республике Алтай, Туве и Бурятии.
Голикова отметила, что максимальное снижение рождаемости в 2018 году зафиксировано в Магаданской области, Республике Коми, Смоленской области, Севастополе и Архангельской области.
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