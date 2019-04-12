Танцоры Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольной программе

На проходящем в Японии командном чемпионате мира по фигурному катанию спортсмены приступили к исполнению произвольной программе. Первыми выступили танцоры.

Виктория Синицина и Никита Кацалпов снова стали вторыми, получив оценку 130,63 баллов. Произвольную программу выиграл французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — 135,82. Третьими были американцы — Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью – 127,11.

Сборная России благодаря танцорам улучила своем положение. Лидирует команда США – 65 очков. У сборной Японии 63 очка. 61 очко у российской кооманды.