Желтая карточка для Аяза Гулиева: руководство "Спартака" накажет полузащитника за дорожную драку

В Сети появились кадры дорожной потасовки с участием полузащитника "Спартака". На видео "Мерседес" Аяза Гулиева выезжает на зебру уже на красный свет и задевает бампером пешехода. Вместо того, чтобы извиниться, футболист вышел из салона и толкнул прохожего.

Этого показалось мало: Гулиев заглушил двигатель прямо на проезжей части, догнал своего оппонента и нанес еще несколько ударов по лицу. Дело закончилось сломанным носом и вызовом полиции.

Пострадавший оказался филологом из США. Он решил не писать заявление о побоях, после того как Гулиев уже в отделении извинился перед ним и пообещал оплатить все расходы на лечение.

Однако, несмотря на то, что дело закончилось миром, в руководстве клуба "красно-белых" приняли решение наказать своего полузащитника. Тем временем всплыла информация о том, что Аяз Гулиев — злостный нарушитель ПДД. По некоторым данным, он накопил две сотни штрафов почти на 100 тысяч рублей.