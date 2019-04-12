Семье погорельцев с Ленинградского проспекта предоставили временное жилье

Погорельцам с Ленинградского проспекта наконец предоставили временное жилье — разместили в гостинице. Там они смогут жить бесплатно, пока идет ремонт в их квартирах. Все уцелевшие вещи перенесены в специально организованные контейнеры. Для помощи пострадавшим при управе района Сокол создан оперативный штаб.

Десять дней назад в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте выгорело шесть квартир. Семьи остались без крова и были вынуждены жить у знакомых и родственников. Москвичи помогли им с вещами первой необходимости. Теперь дело за рабочими, которые должны привести горевший дом в порядок. Деньги на это уже выделены.