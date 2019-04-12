Нерешительный водитель угодил под поезд во Флориде. Видео

В минувшую среду, 10 апреля, поезд снес автомобиль на железнодорожном переезде в городе Орландо, расположенном в штате Флорида на юго-востоке США. Местная полиция обнародовала кадры инцидента, попавшего в объектив камеры наблюдения.

Please obey all traffic laws, especially when approaching railroad crossings. Trying to cross when a train approaches is extremely dangerous. Exercise patience and drive safe. pic.twitter.com/OzvO0WJFBV — Orlando Police (@OrlandoPolice) 11 апреля 2019 г.

На записи видно, как водитель выехал на рельсы, после чего за ним опустился шлагбаум, который отсек путь к отступлению. Некоторое время автомобилист стоял в нерешительности, после чего все же рискнул и попытался покинуть переезд, выезд с которого не был перекрыт никакими препятствиями.

Эта идея оказалась не слишком удачной – в тот момент, когда транспортное средство пересекало пути, в него врезался поезд.

В результате столкновения водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он оказался единственным пострадавшим в этом ЧП.