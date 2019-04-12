Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире. Причем вышла она заочной: Порошенко был в студии, а Зеленский говорил с ним по телефону. Дело в том, что он сейчас находится во Франции, и действующий президент это прекрасно знает.

- Вы закончили?

- Я закончу через пять лет, а вы закончите 21 апреля.

Шах и мат. Из Парижа по телефону Владимир Зеленский открывает счет в предвыборной гонке дебатов с Порошенко.

Накануне своей первой международной аудиенции: он встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Зе-фото", как теперь модно выражаться на Украине, в архиве у всех пассажиров рейса Киев-Париж. На встречу Владимир Зеленский летел эконом-классом. Но, по его словам, не один.

"Петр Алексеевич Порошенко знает прекрасно, что я нахожусь в Париже во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины сопровождали меня в аэропорт. Петр Порошенко знает, что меня нет в Киеве, поэтому очень странно, что он приглашает меня в студию", — заявил Зеленский.

Несмотря на это словесная дуэль состоялась. На первых импровизированных дебатах кандидаты спорили о дате официальных. Порошенко снова убеждал символизмом в числах: "Вас и вашу команду пригласили на стадион, который вы выбрали, 14 апреля в 14 часов".

Зеленский стоял на своем:

- Петр Алексеевич, вы закончили?

- Нет. Не закончил. Имейте терпение послушать.

- А теперь закончил я: жду 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания.

Попрощались, но так и не договорились. И, кажется, победная карта не у Порошенко.

По последним данным соцопросов, за Зеленского во втором туре выборов готовы отдать свои голоса почти 50 процентов украинцев, за действующего президента — чуть больше 20.

Украинский гарант задумался о будущем: "В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента".

Он отмахивается от неудобных вопросов и продолжает черную пиар-кампанию против Зеленского. О пристрастии к опиатам Зе-кандидата должен был рассказать его бывший друг.

В штабе Порошенко анонсируют информационный нокаут, но удара не было.

- Это неправда, это высосано из пальца, — говорит Денис Манжосов, экс-участник "Квартала 95".

- То есть вы хотите сказать, что никогда не видели, как он нюхал и кололся?

- Да, это неправда.

До выборов осталось чуть больше недели. На Зеленского совершают виртуальный наезд. Автора ролика уже разыскивает украинская полиция, открыто уголовное дело.