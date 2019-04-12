Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?

Чем теплее на улице, тем больше людей появляется на детских площадках — и уже зафиксировано несколько серьезных ЧП. Кое-где качели и карусели оказались плохо закреплены, и дети получили травмы. После очередного несчастного случая съемочная группа "Вестей" решила проверить площадки на безопасность вместе с экспертами.

- Жестко, здесь жестко. При падении ребенка на коленки будут повреждения.

Эти опасения тут же подтверждает специалист, инспектирующий с нами детскую площадку на Сходненской улице. Резинового покрытия толщиной в сантиметр рядом с горками явно недостаточно.

"Считается от двух до десяти сантиметров. Если говорить конкретно про эту горку, тут должен быть слой мягкой резины где-то пять сантиметров", — говорит специалист по благоустройству Нина Смирнова.

Впрочем, проблемы площадки на Сходненской меркнут перед тем, с чем родителям и детям пришлось столкнуться в Бирюлеве. Появление новых качелей здесь сопровождалось не веселым смехом, а тяжелыми травмами.

- Ребенок качался-качался, нога попала под качели, качели пошли назад — у ребенка открытый перелом!

- Открытый перелом?

- Да, ребенок сам это все видел!

- У тебя был перелом?

- Да!

В результате малышей к опасным качелям не подпускают. Семиметровую конструкцию со скалодромом в центре язык не поворачивается назвать детской горкой. Судя по состоянию, ее облюбовали вовсе не юные альпинисты.

"Каждый день обязательно там должна быть уборка, проверка. Как мы понимаем, этого не происходит. Жители жалуются на то, что там грязно", — говорит Нина Смирнова.

По московскому стандарту, каждая площадка должны соответствовать определенной возрастной категории. Но в бирюлевских дворах пока все вперемешку.

- Их просто вытащили и обратно поставили.

- Старые?

"Старые, — подтверждает Анна Петрова. Эти качели — на них практически никто не качается. Здесь качелей просто нет, а вот это "чудовище" поставили для того, чтобы дети могли падать и ломаться".

Инциденты на детских площадках происходят с пугающей регулярностью. Несколько недель назад на Астрадамской улице незакрепленные качели упали на подростков. У одного — сотрясение мозга, у другого — серьезная травма позвоночника.

На улице Старый Гай огромный столб едва не убил девочку. Позже выяснилось, что строители вместо того, чтобы закрепить столб болтами и гайками, просто залили основание резиной.

"Эту площадку буквально смонтировали за одну ночь. Смонтировали сами видите как: буквально на следующий же день все развалилось", — рассказывает жительница района Вешняки Татьяна Иванова.

А вот так площадка, где лишь чудом не погиб ребенок, выглядит сегодня: хлипкое ограждение, предупреждающих знаков нет. Но дети, по словам местных жителей, здесь продолжают играть. В районном "Жилищнике" от комментариев отказываются.

- Будет площадка монтироваться или не будет?

- Не могу ответить ни на какие вопросы.

- Вы знаете, что она стоит открытая и там небезопасно?

- По этому вопросу, пожалуйста, обращайтесь в префектуру.

По закону, состояние детских площадок должны проверять регулярно. На деле специалисты управляющих компаний появляются на объектах только после того, как случается ЧП и в ситуацию вмешивается прокуратура.