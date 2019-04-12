Вину Гриценко подтвердила экспертиза

Лингвистическая экспертиза подтвердила причастность экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к призывам к террористической деятельности на территории РФ, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по результатам экспертизы установлено, что фразы Гриценко содержат признаки публичного призыва к насильственным действиям, имеющим признаки террористической деятельности.

Она отметила, что вину Гриценко подтверждает совокупность собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела.

По словам Петренко, в суд направлено ходатайство о заочном аресте бывшего министра обороны Украины.

Как сообщалось ранее, Анатолий Гриценко в пятницу объявлен в международный розыск по обвинению в призывах к терактам на территории РФ.