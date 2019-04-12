Метель стала причиной массового ДТП под Норильском

По меньшей мере восемь автомобилей, в том числе автобус и маршрутка, столкнулись на заметенной метелью дороге на севере Красноярского края. Последствия массового ДТП сняли на видео.

Все началось с того, что около 8 часов утра 12 апреля на дороге Норильск — Алыкель столкнулись две легковушки. Пока водители оформляли бумаги, налетела метель, резко ухудшилась видимость и в результате в аварию попали еще четыре машины, пассажирский автобус и микроавтобус.

В ДТП, по данным инспекторов, никто не пострадал, хотя транспортные средства получили серьезные повреждения. Сорокакилометровый отрезок дороги, ведущий к аэропорту Норильска, на протяжении нескольких часов был закрыт, экипажи ДПС с мигалками сопровождали попавших в непогоду водителей.