До 35 увеличилось число пострадавших от сальмонеллы в 53-м детсаду Петербурга

Детский сад №53 Красногвардейского района Петербурга, где нашли сальмонеллу, на карантине, 10 детей в больнице. Общее число пострадавших увеличилось с 21 до 35 человек. У двенадцати врачи уже диагностировали сальмонеллез. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", пока точные причины распространения инфекции в дошкольном учреждении санэпидслужбы не называют, поэтому расследование продолжается.

В настоящее время медики обходят квартиры всех посещающих детский сад детей, берут анализы и организуют наблюдение. Дезинфекцию помещений провели и в самом детском саду №53.