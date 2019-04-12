Париж объяснил, почему не дал убежище Ассанжу

Франция не предоставляет политическое убежище тому, кто его не просит – так официальный Париж прокомментировал идею о предоставлении убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

С призывом принять Ассанжа к французским властям обратился экс-кандидат в президенты и лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Госсекретарь по европейским делам при французском МИД Амели де Моншален заявила в ответ на это, что для начала следует послушать самого Ассанжа и его просьбу, передает РИА Новости.

Между тем, адвокаты Ассанжа считают, что он может несколько лет провести в британской тюрьме, прежде чем его выдадут американским властям.

Судебный процесс может длиться годами, нужны еще доказательства виновности Ассанжа и показания экспертов. Пока, по данным британских СМИ, США подготовили предварительный запрос об экстрадиции.

Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора – власти страны отказали ему в предоставлении убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций.