"Кошкин папа": Юрию Куклачеву - 70
Единственный в мире клоун, которому удалось расшифровать язык кошек: 70-летний юбилей отмечает Юрий Куклачев. Он создал свой уникальный театр, с которым объехал всю планету. На спектаклях Куклачева всегда аншлаги. А началось все полвека назад с подобранного на улице котенка.
Достаточно произнести фамилию "Куклачев" — и перед глазами всем знакомая фирменная улыбка. Ему 70, а он все так же выступает, гастролирует и приводит публику в восторг.
"Вся моя жизнь построена на том, что я отдаю. Мои зрители — это дети. Дети уже выросли, приводят сегодня своих детей. Уже своих внуков приводят многие", — говорит он.
Все началось 50 лет назад. Судьба поджидала Юрия Куклачева буквально в кустах. Начинающий клоун по дороге домой после очередной репетиции увидел котенка.
"Появилась идея — моя супруга говорит: слушай, с кошками же никто не выступает, давай попробуем? Это легко было сказать, но самое сложное было — осуществить", — рассказывает Куклачев.
Дрессировать кошек, как говорит Юрий Дмитриевич, невозможно, да и само слово "дрессировка" не любит. Внимательно наблюдает за своими усатыми артистами, чтобы в каждом отыскать талант.
- Вот там кот Тайсон, он не может с котами находиться — дерется. Но он очень хорошо работает, выступает очень хорошо.
"У Юрия Куклачева можно было всегда научиться тому, насколько уважительно и с большой любовью нужно относиться к своим питомцам. Дядя Юра — он даже когда заходит куда-нибудь, он улыбается и все начинают таять", — говорит народный артист России, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.
Под его обаянием пал не один цирковой манеж и театральный зал. На его представлениях — аншлаги. Смеются все — и дети, и первые лица государств. Ему аплодировала принцесса Диана, князь Монако Ренье III после триумфального выступления Куклачева на цирковом фестивале в Монте-Карло даже выпустил марку с его портретом.
"Принц Ренье лично мне тогда сказал: "В моем сердце — пять номеров, и все они — из России". И в этом числе был Юрий Дмитриевич", — вспоминает народный артист РСФСР Виктор Шемшур.
Работу он сделал смыслом жизни, вырастил собственную цирковую династию, открыл театр. Представления — почти каждый день. В свой юбилейный вечер он проведет здесь "Фестиваль доброты", куда пригласил ребят из детских домов и малообеспеченных семей. А большой праздничный концерт еще готовит: в октябре Цирк на проспекте Вернадского соберет преданных друзей Юрия Куклачева.
"Это волнительно для него, потому что он говорит — мне надо репетировать. Это так удивительно — услышать от мастера, что ему надо репетировать. Я говорю: "Юрий Дмитриевич, хоть завтра, сколько скажете вам недель на репетицию, столько и будет", — рассказывает народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Звание народного артиста Юрий Куклачев получил более 30 лет назад, но титул, которым его наградили маленькие зрители, ценит не меньше.
- Кошкин папа!
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