Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 апреля 201914:16

Подросток, ехавший в школу на папиной машине, столкнулся с фурой под Тюменью. Видео

ВКонтакте/gibdd72

Полицейские обнародовали кадры погони, закончившейся серьезным дорожно-транспортным происшествием – как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, инцидент произошел в минувший вторник, 9 апреля, неподалеку от села Беркут Ялуторовского района Тюменской области.

 

Молодой человек 17 лет от роду без спросу взял автомобиль, принадлежащий его отцу, и решил поехать в школу на машине. Очевидцы сообщили в полицию о водителе без прав, который, однако, отказался подчиниться прибывшим стражам порядка, требовавшим остановить авто.

Подросток попытался скрыться от правоохранителей и в какой-то момент выскочил на трассу Тюмень – Омск, где его "Ладу" протаранила фура Volvo. От удара легковушку отбросило в кювет, где юношу и настигли преследовавшие его инспекторы.

Везучий школьник чудом не получил серьезных повреждений.

В ходе разбирательства, папа подростка пояснил, что он спал, "ничего не видел, не слышал, откуда у сына навыки управления автомобилем не знает, почему поехал в этот день на машине в школу тоже не знает, видимо опоздал на автобус".

Отца юного автомобилиста планируется привлечь к ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас

13:19

Военные не выдадут МУС Омара аль-Башира

12:30

Абызова оставили в СИЗО

12:11

Путин не вмешивался в дело Калви

11:50

Гриценко объявили в розыск и хотят арестовать

11:44

В Россию пытались ввезти украинскую колбасу с чумой

10:30

Домашний арест Калви продлили на три месяца

08:55

ЦБ отозвал лицензию у банка "Аспект"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин не вмешивался в дело Калви

Путин не вмешивался в дело Калви

1 час назад
Париж объяснил, почему не дал убежище Ассанжу

Париж объяснил, почему не дал убежище Ассанжу

25 минут назад
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

57 минут назад
Песков рассказал о логике Авакова

Песков рассказал о логике Авакова

1 час назад
Миллиард не помог: Абызова оставили в СИЗО

Миллиард не помог: Абызова оставили в СИЗО

1 час назад
Лавров: западная модель теряет привлекательность, авторитет России растет

Лавров: западная модель теряет привлекательность, авторитет России растет

2 часа назад
Крым подсчитывает ущерб и призывает Киев не истерить

Крым подсчитывает ущерб и призывает Киев не истерить

1 час назад
Массовое избиение подростка у казанской школы сняли на видео

Массовое избиение подростка у казанской школы сняли на видео

4 часа назад
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

1 час назад
Вину Гриценко подтвердила экспертиза

Вину Гриценко подтвердила экспертиза

38 минут назад
В Интернет попал черный список ЦБ

В Интернет попал черный список ЦБ

3 часа назад
Военные не выдадут МУС Омара аль-Башира

Военные не выдадут МУС Омара аль-Башира

46 минут назад
В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

В "Зарядье" покажут воображариум Уильяма Шекспира

1 час назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

19 часов назад
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

23 часа назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Холодильник придавил насмерть москвича, который решил ночью поесть

Холодильник придавил насмерть москвича, который решил ночью поесть

23 минуты назад
"Кошкин папа": Юрию Куклачеву - 70

"Кошкин папа": Юрию Куклачеву - 70

30 минут назад
Метель стала причиной массового ДТП под Норильском

Метель стала причиной массового ДТП под Норильском

52 минуты назад
Минтруд сообщил о росте реальных зарплат и снижении рождаемости

Минтруд сообщил о росте реальных зарплат и снижении рождаемости

55 минут назад
Дискриминация делегаций: Россия не готова вернуться в ПАСЕ

Дискриминация делегаций: Россия не готова вернуться в ПАСЕ

1 час назад
Huawei представила аналог iPad Pro на Windows с чипом Qualcomm

Huawei представила аналог iPad Pro на Windows с чипом Qualcomm

1 час назад
В особняке бывшего главы филиала Россельхозбанка прошли обыски. Видео

В особняке бывшего главы филиала Россельхозбанка прошли обыски. Видео

1 час назад
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

1 час назад
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России

Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России

2 часа назад
Новомосковскую учительницу уволили за удар школьника линейкой

Новомосковскую учительницу уволили за удар школьника линейкой

2 часа назад
В Россию пытались ввезти украинскую колбасу с чумой

В Россию пытались ввезти украинскую колбасу с чумой

2 часа назад
Взрыв на рынке в Пакистане унес 16 жизней, еще около 30 человек получили ранения

Взрыв на рынке в Пакистане унес 16 жизней, еще около 30 человек получили ранения

2 часа назад
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

2 часа назад
Больную девочку госпитализировали лишь после публикации жалобы в социальной сети

Больную девочку госпитализировали лишь после публикации жалобы в социальной сети

2 часа назад
Погода на выходные: будет облачно и дождливо

Погода на выходные: будет облачно и дождливо

3 часа назад
Лучшие мультфильмы про космос

Лучшие мультфильмы про космос

3 часа назад
Новинки Acer: "домашний суперкомпьютер" и ноутбук с выдвижной клавиатурой

Новинки Acer: "домашний суперкомпьютер" и ноутбук с выдвижной клавиатурой

3 часа назад
Полицейские взяли штурмом дом, приняв робота-уборщика за грабителя. Видео

Полицейские взяли штурмом дом, приняв робота-уборщика за грабителя. Видео

3 часа назад
АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Европу

4 часа назад
Украинский журналист считает, что власти хотят устроить над ним расправу

Украинский журналист считает, что власти хотят устроить над ним расправу

4 часа назад
"Звезда смерти" помогла понять, как окаменели древнейшие мягкотелые животные

"Звезда смерти" помогла понять, как окаменели древнейшие мягкотелые животные

4 часа назад
Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

19 часов назад
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

10.04.2019 18:15
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06