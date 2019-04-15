Тема:

Помогите детям. Русфонд 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 апреля 201908:13

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестилетней Наташе Телешовой из подмосковной Дубны.

У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Поначалу врачи предполагали, что отверстие закроется само, но дефект не уменьшался. Уже отмечено расширение правых отделов сердца из-за повышенной нагрузки, и кардиохирурги московской Морозовской больницы, обследовавшие Наташу, настаивают на срочной операции. Ее готовы провести щадящим методом: закрыть дефект через сосуды специальным имплантом – окклюдером. Но для девочки без московской регистрации операция в столичной больнице платная. Родители Наташи не в состоянии собрать требуемую сумму.

Из письма Елены Телешовой, мамы Наташи: "Наташа – наш долгожданный ребенок. Родилась она на два месяца раньше срока, весила всего полтора килограмма, месяц малышку выхаживали в больнице, где она переболела воспалением легких. Первый год жизни дочки дался нам тяжело: врачи пугали отставанием в развитии, поставили даже диагноз ДЦП под вопросом. Мы сразу начали реабилитационное лечение в специализированном центре при Морозовской больнице в Москве. Каждые два месяца проходили курсы массажа, физиотерапии. Когда Наташе было девять месяцев, диагноз сняли, и мы решили, что все преодолели, но случилась новая беда: педиатр услышала у дочки шумы в сердце. УЗИ выявило врожденный порок – дефект межпредсердной перегородки. У нас в Дубне нет детского кардиолога, и мы обратились в Морозовскую больницу, где Наташу взяли под наблюдение. На недавней консультации врач сказал, что откладывать операцию больше нельзя, иначе серьезных осложнений не избежать. Но мы прописаны в Подмосковье, и операция в московской больнице для нас платная. Мы с мужем не в силах собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Наташи Телешовой не хватает 286 385 руб.

Рентгенэндоваскулярный хирург Морозовской детской городской клинической больницы Манолис Пурсанов (Москва): "У Наташи врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Правое предсердие уже увеличено, сердце работает с перегрузкой, девочка слабенькая, часто болеет, есть риск развития осложнений. Необходима операция в самое ближайшее время. Мы закроем дефект эндоваскулярно, с помощью окклюдера, без разреза грудной клетки. Это щадящая операция, после нее Наташа быстро восстановится и окрепнет".

ПОМОЧЬ НАТАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,053 млрд руб. В 2019 году (на 11 апреля) собрано 428 420 280 руб., помощь получили 464 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Ранее по теме

Сейчас

07:41

В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

06:07

"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

05:11

В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

04:37

Российские специалисты представили эффективное средство против рака

03:13

Снова холостяк: Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

01:13

В мусульманском квартале Копенгагена полиция применила газ для разгона беспорядков

23:29

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Война в Ливии: итоги 10-дневных сражений, реакция Запада и России

Война в Ливии: итоги 10-дневных сражений, реакция Запада и России

8 часов назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

1 час назад
Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

5 часов назад
"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

2 часа назад
Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии

Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии

11 часов назад
Минобороны представило редкие фотографии легендарных полководцев в кругу семьи

Минобороны представило редкие фотографии легендарных полководцев в кругу семьи

30 минут назад
Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире

Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире

2 часа назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

1 час назад
Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля

Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля

3 часа назад
В Туве поймали двух сбежавших заключенных, в бегах еще семь

В Туве поймали двух сбежавших заключенных, в бегах еще семь

3 часа назад
Российские специалисты представили эффективное средство против рака

Российские специалисты представили эффективное средство против рака

4 часа назад
В Сочи открывается крупнейший форум мировой атомной отрасли

В Сочи открывается крупнейший форум мировой атомной отрасли

8 часов назад
Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

10 часов назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

46 минут назад
Генеральная уборка в Арктике: уже есть результаты

Генеральная уборка в Арктике: уже есть результаты

11 часов назад
Тайгер Вудс спустя десять лет вновь выиграл турнир Большого шлема

Тайгер Вудс спустя десять лет вновь выиграл турнир Большого шлема

2 часа назад
В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

В третьем реакторе "Фукусимы" началось извлечение топливных стержней

4 часа назад
ДТП под Тулой: пятерых детей отправили в больницу

ДТП под Тулой: пятерых детей отправили в больницу

6 часов назад
Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция

Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция

7 часов назад
В Судане снята цензура в СМИ

В Судане снята цензура в СМИ

9 часов назад
Умерла вдова Милошевича

Умерла вдова Милошевича

10 часов назад
Зеленский не хочет играть по чужим правилам

Зеленский не хочет играть по чужим правилам

11 часов назад
Трамп дистанцировался от WikiLeaks

Трамп дистанцировался от WikiLeaks

11 часов назад
Россиянин Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Россиянин Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

12 часов назад
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

12 часов назад
Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

Президент Украины строит из себя брутала, его конкурент играет с котятами

12 часов назад
"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

"Спартак" в Ростове потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

12 часов назад
Ассанжа продали американцам

Ассанжа продали американцам

12 часов назад
Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

12 часов назад
Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

Российский борец Манцигов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте

12 часов назад
Путин: будущее России не зависит от санкций

Путин: будущее России не зависит от санкций

13 часов назад
"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

"Царская охота": украинские военные и правосеки постреляли друг друга

13 часов назад
Умер скульптор Анатолий Дема

Умер скульптор Анатолий Дема

14 часов назад
Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

Мужчину, разбившего посольские машины в Лондоне, поместят в психбольницу

15 часов назад
Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Российские гимнасты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

15 часов назад
"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

"Мисс Россия" Алина Санько прокомментировала свою победу

19 часов назад
"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

"Прагу" купили: что станет с легендарным рестораном

20 часов назад
На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

22 часа назад
"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

"Мусорный корабль капитана Дихлофоса": две российские студии снимут анимационный фильм

13.04.2019 14:32
Парадный Aurus Senat попал на видео

Парадный Aurus Senat попал на видео

12.04.2019 14:06
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32