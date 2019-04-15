Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестилетней Наташе Телешовой из подмосковной Дубны.

У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Поначалу врачи предполагали, что отверстие закроется само, но дефект не уменьшался. Уже отмечено расширение правых отделов сердца из-за повышенной нагрузки, и кардиохирурги московской Морозовской больницы, обследовавшие Наташу, настаивают на срочной операции. Ее готовы провести щадящим методом: закрыть дефект через сосуды специальным имплантом – окклюдером. Но для девочки без московской регистрации операция в столичной больнице платная. Родители Наташи не в состоянии собрать требуемую сумму.

Из письма Елены Телешовой, мамы Наташи: "Наташа – наш долгожданный ребенок. Родилась она на два месяца раньше срока, весила всего полтора килограмма, месяц малышку выхаживали в больнице, где она переболела воспалением легких. Первый год жизни дочки дался нам тяжело: врачи пугали отставанием в развитии, поставили даже диагноз ДЦП под вопросом. Мы сразу начали реабилитационное лечение в специализированном центре при Морозовской больнице в Москве. Каждые два месяца проходили курсы массажа, физиотерапии. Когда Наташе было девять месяцев, диагноз сняли, и мы решили, что все преодолели, но случилась новая беда: педиатр услышала у дочки шумы в сердце. УЗИ выявило врожденный порок – дефект межпредсердной перегородки. У нас в Дубне нет детского кардиолога, и мы обратились в Морозовскую больницу, где Наташу взяли под наблюдение. На недавней консультации врач сказал, что откладывать операцию больше нельзя, иначе серьезных осложнений не избежать. Но мы прописаны в Подмосковье, и операция в московской больнице для нас платная. Мы с мужем не в силах собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Наташи Телешовой не хватает 286 385 руб.

Рентгенэндоваскулярный хирург Морозовской детской городской клинической больницы Манолис Пурсанов (Москва): "У Наташи врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Правое предсердие уже увеличено, сердце работает с перегрузкой, девочка слабенькая, часто болеет, есть риск развития осложнений. Необходима операция в самое ближайшее время. Мы закроем дефект эндоваскулярно, с помощью окклюдера, без разреза грудной клетки. Это щадящая операция, после нее Наташа быстро восстановится и окрепнет".

ПОМОЧЬ НАТАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,053 млрд руб. В 2019 году (на 11 апреля) собрано 428 420 280 руб., помощь получили 464 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.